Uno dei titoli più attesi dell’anno uscirà presto per console e PC andando a soddisfare la voglia di novità e di innovazione nei players più affezionati; FIFA 21 accompagna generazioni di utenti da anni e come sempre, anche questa volta, tornerà sul mercato migliorato e con delle integrazioni al suo interno capaci di riscattare la voglia di acquistare la nuova versione anche nei più svogliati. Annunciato e lanciato sul mare delle indiscrezioni con un trailer recitante lo slogan “Feel Next Level“, il titolo della EA Sports non solo verrà pubblicato per le quasi “obsolete” Playstation 4 e Xbox One, ma potrà essere giocato anche sulle nuove PlayStation 5 e Xbox Series X rivelandosi retrocompatibile in un certo senso.

Fifa 21: la data di uscita è ufficiosamente dichiarata, eccola svelata

Con delle migliorie che vedono il lato estetico spiccare e raggiungere un livello fin’ora inedito, il nuovo capitolo di questo gioco sportivo grazierà i suoi players con volti dettagliati, stadi mozzafiato e colonne sonore arricchite dai fomentati cori. Sebbene dal lato tecnico non siano stati molti i dettagli elargiti fino ad adesso, con agosto le notizie potrebbero diventare molte e qualche trailer aggiuntivo potrebbe esser rilasciato.

Fino a quel momento, in ogni caso, la data di uscita è fissata su PlayStation, PC e Xbox per i primi giorni di ottobre, nello specifico per il 9. Speriamo, dopotutto, di poter concedere al più presto notizie anche sulle modalità Carriera, Pro Club, Ultimate Team e Volta.

Per conoscere i dettagli su PlayStation 5, invece, consulta questo link.