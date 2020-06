Sei alla ricerca di un operatore mobile affidabile e conveniente? Sai valutare le offerte e le promozioni per scegliere quelle che si addicono maggiormente all’utilizzo quotidiano del tuo smartphone? La prima cosa che devi valutare, infatti, è quanto e come utilizzi il telefono. Per esempio devi capire se hai bisogno di un servizio completo oppure se necessiti maggiormente di servizi voce, internet o SMS. Se cerchi un piano comprensivo di tutti i servizi a buon prezzo potresti valutare l’offerta telefonia mobile di Fastweb e in questo articolo ti spieghiamo il perché.

Come valutare i costi e l’offerta migliore per te?

Anche se il prezzo risulta essere sempre la variabile più importante questo non è l’unico parametro da valutare per la scelta dell’operatore. Dovrai infatti capire quali sono le garanzie di velocità al netto dei GB di connessione inclusi e quanto questi possano effettivamente coprire l’utilizzo della connessione ad Internet che fai quotidianamente. Per esempio se lavori da PC e da remoto, magari viaggiando spesso, potresti aver bisogno di velocità e libertà di connessione ovunque ti trovi. Per chi telefona spesso, invece, sono fondamentali le chiamate illimitate verso tutti gli operator. In un certo senso l’offerta che ti stiamo per presentare comprende entrambe le necessità.

La storia dell’azienda conta

Fastweb è un’azienda italiana specializzata in servizi di telecomunicazione che lavora con una grande infrastruttura in fibra ottica e che, di anno in anno, investe ingenti risorse per offrire ai suoi clienti un servizio tempestivo ed efficiente. Difatti oggi l’operatore offre un servizio completo sia per casa che per smartphone proponendo soluzioni a prezzi competitivi e molto interessanti rispetto alla media di mercato.

L’offerta mobile

Con Fastweb Mobile hai a disposizione un piano telefonico tutto incluso che, se decidi di attivare online, diventa ancora più conveniente. In alternativa puoi sempre recarti in un punto Fastweb per parlare con un consulente. Fastweb mobile è un’offerta trasparente senza vincoli e senza fastidiosi costi nascosti. Il piano prevede sempre minuti di chiamate illimitati e 50 GB di connessione inclusi ma i vantaggi non finiscono qui. Attivando questa offerta online il costo mensile è di soli 8,95€ al mese ottenendo l’attivazione della SIM e la spedizione gratuitamente.

Garanzie

Scegliendo Fastweb mobile potrai sempre decidere quanto rimanere e disattivare l’offerta in qualsiasi momento senza fastidiosi vincoli di durata. Inoltre avrai diritto ad un prezzo trasparente e chiaro, senza doverti fare carico di sorprese a fine mese per costi nascosti e inattesi. L’offerta Fastweb è aperta a tutti e non si differenzia tra chi è già cliente e chi, invece, proviene da altri operatori. In altre parole tu non dovrai preoccuparti di andare a cercare l’offerta più conveniente perché otterrai sempre le migliori condizioni contrattuali senza pagare costi aggiuntivi. Infine, avrai sempre accesso all’esclusiva assistenza clienti di MyFastweb in maniera facile, veloce e vicina. Puoi scegliere se essere chiamato oppure accedere al tuo piano telefonico da qualunque posto, con un semplice click.