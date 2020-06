Expert non conosce davvero limiti, nell’ultimo periodo l’azienda è stata in grado di sfornare una campagna promozionale, rendendola sopratutto disponibile su tutto il territorio nazionale, con alle sue spalle prezzi incredibilmente bassi ed interessanti.

L’attenzione al dettaglio è cosa certa per Expert, a partire dalla possibilità di accesso alle offerte indistintamente dalla provenienza, dal sito ufficiale i consumatori potranno difatti acquistare tutti i prodotti elencati, ricevendoli direttamente presso la propria abitazione, pagando però un piccolo contributo per la consegna.

Expert: il volantino che stupisce tutti

All’interno del volantino Expert scoviamo comunque una lunghissima serie di offerte dai prezzi più o meno interessanti, ed in grado di ricoprire tutte le fasce del mercato.

Partendo dall’alto incrociamo, ad esempio, il Motorola Edge, la novità più appagante ed interessante del 2020, raggiungibile con un esborso che potremmo definire standard, e corrispondente appunto a 699 euro.

In alternativa troviamo il Samsung Galaxy Note 10 Lite, lo smartphone di ultima generazione creato per gli utenti che non vogliono affidarsi ai top di gamma veri e proprio, ma che non vogliono rinunciare al marchio dell’azienda sudcoreana; oggi lo potrete acquistare a 499 euro.

In conclusione ci sentiamo di consigliare caldamente lo Xiaomi Mi 10 Lite, uno smartphone incredibile se considerato il prezzo finale di vendita, soli 399 euro. Davvero non dovete lasciarvelo assolutamente sfuggire se volete risparmiare, è uno dei migliori in assoluto.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Expert discusso nell’articolo, aprite subito le pagine che trovate qui sotto.