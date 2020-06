Euronics racchiude all’interno del volantino offerte davvero ottime, sebbene comunque decida di riservarle ad una cerchia ben precisa di punti vendita sul territorio nazionale. La campagna, infatti, risulta esser attiva in esclusiva presso i negozi di proprietà dei soci Tufano e Dimo.

Gli acquisti, come è lecito immaginarsi in occasioni di questo tipo, non possono essere completati online sul sito ufficiale dell’azienda, data proprio l’esclusività dei suddetti soci. Gli utenti che potranno recarsi, ad ogni modo, avranno inoltre la possibilità di optare per il finanziamento senza interessi, un Tasso Zero incredibile che aiuterà a pagare il dovuto in comode rate fisse direttamente in automatico tramite il conto corrente bancario.

Volantino Euronics: le offerte sono impressionanti

All’interno del volantino Euronics si trovano sconti per tutti i gusti, sia per gli utenti che sono disposti a spendere cifre folli per l’acquisto dello smartphone, quindi arriviamo sui vari Apple iPhone 11 e Galaxy S20, raggiungibili con un esborso finale di 749 euro, passando anche per una soluzione intermedia, come l’iPhone Xr a 689 euro.

Volendo scendere invece sotto la fascia dei 500 euro, ecco arrivare altre offerte decisamente interessanti, spiccano appunto Galaxy Note 10 Lite, Oppo Reno 2 e Xiaomi Redmi Note 8 Pro, tutti naturalmente in versione completamente sbrandizzata.

Per maggiori informazioni in merito ad una campagna promozionale decisamente interessante, proprio perché assolutamente in grado di convincere vari consumatori all’acquisto, anche di prodotti di fascia elevata, consigliamo l’apertura delle pagine che trovate qui sotto.