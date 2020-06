CoopVoce: tutte le offerte ChiamaTutti in promozione, si parte da 5 euro

Il marchio Coop è conosciuto da tutti per la sua netta incidenza sul mondo dei supermercati dov’è tra i leader assoluti. Il mondo della telefonia però ospita l’azienda sotto un altro aspetto, quello di CoopVoce, provider virtuale che sta dimostrando di avere molto da offrire al pubblico.

Creato nel lontano 2007, questo provider non aveva suscitato particolare interesse degli utenti almeno per i primi anni. In seguito però tutto è cambiato, conseguentemente anche ad un cambio di strategia che ad oggi si sta rivelando più che vincente. Diversi utenti pensavano che in principio CoopVoce non fosse all’altezza, visti i pochi contenuti presenti nelle promo. Proprio per questo la strategia ha necessitato di un cambiamento, il quale ha dunque proiettato il provider sempre più in alto. Ad oggi infatti è davvero difficile trovare di meglio tra i gestori virtuali, soprattutto per quanto riguarda i prezzi stabili nel tempo.

CoopVoce: gli utenti possono contare su due nuove offerte, si parte da 5 euro al mese

CoopVoce attualmente tende a rimodernare la sua linea ChiamaTutti ogni mese, lanciando nuove ormo di continuo. L’esempio perfetto è corrisposto proprio da due nuove soluzioni, le quali prendono il nome di ChiamaTutti TOP 30 e Easy+.

Entrambe le soluzioni offrono gli stessi contenuti anche se in quantità diverse. La prima si mostra al top con minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS sempre verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G per soli 9 euro al mese. La seconda abbassa il tiro leggermente, con 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare sul web a soli 5 euro al mese.