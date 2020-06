L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente deciso di aggiornare il proprio portafoglio di offerte solo internet, ormai fermo dallo scorso 16 gennaio 2020.

Vi ricordo che l’operatore in questione opera su rete TIM come operatore di telefonia mobile FULL MVNO. Scopriamo ora tutte le offerte attualmente disponibili con solo traffico dati.

CoopVoce ha aggiornato il proprio portafoglio di offerte solo internet

Partiamo subito con l’offerta denominata Web 3 Giga che comprende 3 Giga in 4G ogni mese al prezzo di 3 euro al mese, la Web 10 Giga prevede invece 10 GB di traffico internet al mese al prezzo di 8 euro. Infine la Web 20 Giga prevede 20 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 12 euro al mese. Le ultime due offerte descritte sono anche disponibili per 12 mesi, al costo annuale rispettivamente di 69 e 99 euro.

Le offerte in questione, disponibili solo per i già clienti CoopVoce, non prevedono alcun costo di attivazione e non sono compatibili con altre promozioni. E’ possibile procedere con la disattivazione in qualsiasi momento dall’App CoopVoce, dall’Area Clienti, oppure chiamando il servizio clienti al 188 o il numero gratuito 4243688.

All’interno del sito ufficiale viene specificato che queste tariffe sono incompatibili tra di loro, di conseguenza non è possibile attivarne due sulla stessa linea, nello stesso periodo. Il Servizio Clienti ha inoltre confermato qualche giorno fa che non è stata fatta nessuna modifica riguardante l’opzione Zero. Quest’ultima permette, a tutti quelli che l’hanno ancora attiva, di chiamare tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa a 0 centesimi al minuto con lo scatto alla risposta di 12 centesimi di euro per un massimo di 1000 minuti al mese. Gli SMS sono tariffati a 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Per scoprire tutte le altre offerte dell’operatore, visitate il sito ufficiale CoopVoce.it.