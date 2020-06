Hai aspettato settimane per avere la tua carta d’identità elettronica? Ne è valsa la pena per una serie di vari motivi. Rispetto alla versione cartacea è più sicura contro le clonazioni. Non rischi di rovinarla bagnandola mentre sei al mare ed hai a disposizione un supporto compatto adatto ad ogni tipo di portacarte o portafogli.

Oggi le novità sul documento migliorano ulteriormente dopo la pubblicazione della versione digitale voluta dalla Zecca dello Stato sotto la direzione del Ministero dell’Interno. Chi ha ottenuto una CIE può collegarla al suo smartphone Android o iOS con una semplice app mobile a disposizione di tutti. Scopriamo in cosa consiste, cosa offre e come funziona dopo le indicazioni del Governo.

Carta d’identità elettronica digitale: è arrivata CIEd

Basata su solidi standard di sicurezza la piattaforma digitale per la carta di identità è attiva per gli utilizzatori di dispositivi elettronici intelligenti muniti di chip NFC. Grazie all’uso di questo protocollo di comunicazione wireless i dati della carta elettronica si possono trasferire sul telefono. Ciò rende più compatta, immediata ed agevole l’esperienza di accesso ai pubblici servizi ed all’identificazione.

In merito al tema sicurezza l’autorità assicura l’uso di standard di protezione elevati patrocinati da firewall fisici e certificati digitali firmati dallo Stato. Il blocco non consente di estrapolare i dati o copiarli per ricreare una potenziale identità falsa su un altro supporto.

L’amministratore delegato Paolo Aielli ha così commentato alla vigilia della pubblicazione del nuovo prodotto:

“Un progetto voluto allo scopo di contribuire alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ogni giorno di più, affiancando il Ministero dell’interno nella produzione di un documento all’avanguardia in ambito europeo“

Tanti stanno installando ed utilizzando la nuova app gratuita che accetta volentieri i feedback pubblici allo scopo di ottimizzare le risorse e le funzionalità. Gli utenti sono altresì chiamati ad utilizzare soluzioni di sicurezza interni solidi per la visualizzazione delle info sul telefono. Richieste, quindi, password efficaci e soluzioni biometriche di accesso.