L’assicurazione Rc Auto è uno dei costi più difficili da sostenere in questo periodo in cui il Coronavirus ha preso il sopravvento. Difatti, numerosi consumatori sono alla ricerca di una polizza assicurativa vantaggiosa e allo stesso tempo economica per risparmiare qualcosa.

A pensarci fortunatamente è la nota società Allianz specializzata in servizi finanziari che ha deciso di introdurre una nuova e particolare iniziativa con la quale è possibile sospendere la propria assicurazione anche per solo qualche giorno. In questo modo i clienti possono gestirsi al meglio la propria situazione economica e risparmiare allo stesso tempo senza dover cambiare polizza assicurativa.

Assicurazione: finalmente è possibile sospenderla grazie ad Allianz, ecco in che modo

I consumatori possono finalmente sospendere la propria assicurazione per alcuni periodi quando il proprio veicolo è fermo, anche solo per qualche giorno. Per procedere con la sospensione solitamente è necessario attendere qualche giorno/ una settimana dopo aver inoltrato la richiesta, ma Allianz ha deciso di dimezzare i tempi con una nuova formula.

Questo nuovo strumento prende il nome di Stop&Drive e i clienti interessati possono sospendere la propria assicurazione anche solo per due giorni. Esiste solo un unico limite, ovvero quello di poter sospendere la propria polizza fino ad un massimo di trenta giorni per anno.

Anche Allianz come tante altre società ha deciso di offrire il proprio contributo ai consumatori e almeno in questo modo anche l’Italia come gli altri Paesi riesce a ripartire con il piede giusto dopo questa dura emergenza sanitaria dovuta all’arrivo inaspettato del Coronavirus.