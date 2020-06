A partire da luglio Alitalia diventerà Tai. Questo il nuovo nome della compagnia di bandiera italiana; la sigla Tai sta per Trasporto Aereo Italiano. A partire dal mese di la compagnia riprenderà la sua attività di trasporto sia in ambito nazionale che internazionale; ma oltre alle vecchie rotte se ne aggiungeranno anche alcune di nuove. Tra queste i voli in partenza da Roma in direzione Brindisi e Reggio Calabria e i collegamenti, due a settimana, sempre da Roma per le isole di Lampedusa e Pantelleria.

Riprendono come detto anche i voli diretti al di fuori dell’Italia; Tra questi oltre ai voli per le principali città europee come Amsterdam e Parigi, sia da Roma che da Milano, si aggiungeranno anche tre voli sulla tratta Roma- Boston.

Alitalia: 20% di sconto sia per l’italia che per l’Europa

Per agevolare i passeggeri in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, la compagnia ha deciso di applicare il 20% di sconto su tutte le proprie tratte sia per l’Italia che per l’Europa. Per attivare la promozione sarà necessario inserire il codice “BONUS20” al momento dell’acquisto del biglietto.

Lo sconto viene applicato su tutti i voli Economy Classic, Economy Flex, Business Classici e Business Flex; bisogna comunque tenere presente che lo sconto sarà valido solo per un passeggero che abbia un’età superiore ai 12 anni. Inoltre la compagnia ha deciso di garantire la possibilità di effettuare un cambio di prenotazione, ma solo uno; la procedura permette di non pagare supplenti legati al cambio ma si dovrà comunque integrare la tariffa qualora il costo del volo scelto risulti superiore a quello precedente.