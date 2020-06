Le novità dell’estate in casa WindTre sono molto rilevanti. Il provider che già nel corso delle ultime settimane ha messo a disposizioni importanti promozioni per i suoi clienti, con l’avvento della bella stagione renderà le sue iniziative ancora più convenienti. Un occhio di riguardo è riservato al pubblico dei più giovani.

WindTre, la nuova doppia veste della ricaricabile Young

Gli abbonati con età inferiore ai 30 anni avranno la possibilità di attivare la ricaricabile Young. Sino al prossimo 26 Luglio, questa iniziativa sarà disponibile in una duplice versione, a discrezione del metodo di pagamento scelto dal pubblico.

La prima versione dell’iniziativa prevede un pacchetto composto da telefonate senza limiti sul suolo nazionale più SMS illimitati verso tutti i numeri con 80 Giga utili per la connessione internet 4G. Il costo da pagare ogni trenta giorni è di 9,99 euro in promozione per i primi tre mesi. Dal quarto mese, il costo si attesta sugli 11,99 euro.

I suddetti costi sono validi per tutti gli utenti che sceglieranno il metodo di pagamento Easy Pay che prevede la fatturazione automatica su conto corrente e carta di credito. Inoltre, sempre in questa versione dell’offerta sono inclusi Giga senza limiti per i primi novanta giorni.

Nella seconda versione dell’iniziativa sono confermati i consumi illimitati per chiamate ed SMS, con la presenza di 40 Giga per internet. Confermato anche il doppio costo, con 9,99 euro per i primi tre mesi e 11,99 euro per le mensilità successive. Gli utenti avranno a loro disposizione inoltre 100 Giga extra per i primi novanta giorni. Tale bundle è riservato per chi effettua pagamento con credito residuo.