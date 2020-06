WindTre ha la promozione perfetta per gli utenti che stanno pensando di lasciare l’operatore telefonico Iliad, in aggiunta a Kena Mobile e ho.Mobile, la Go 50 Fire è l’ideale per rapporto qualità/prezzo, con anche una piccola occasione da non lasciarsi sfuggire.

Attivabile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, l’offerta corrente presenta un prezzo fisso di 6,99 euro al mese, da versare di base tramite credito residuo della SIM ricaricabile. L’utente che vi accederà dovrà prima di tutto richiedere la portabilità del numero originario e, nel contempo, provvedere al pagamento di altri 10 euro per l’acquisto della suddetta SIM e di 6,99 euro per la promo in sé.

WindTre: la promozione dagli incredibili contenuti

Fatto questo, la promozione prosegue imperterrita con un bundle davvero ottimo, si potranno raggiungere difatti 200 SMS da poter utilizzare verso chiunque, 50 giga di internet alla velocità del 4.5G e illimitati minuti verso tutti.

Nell’eventualità in cui si fosse alla ricerca di un “qualcosa in più”, l’utente potrà comunque affidarsi alla versione Easy Pay, con le solite differenze rispetto alla soluzione di base. Il pagamento del canone, sempre pari a 6,99 euro al mese, dovrà avvenire esclusivamente tramite carta di credito o conto corrente bancario, godendo nel contempo anche di 100 giga al posto dei canonici 50.

In aggiunta a tutto questo, è importante ricordare la presenza del vincolo contrattuale di durata, l’utente infatti non potrà richiedere la portabilità verso altra azienda entro 24 mesi dalla data di attivazione, senza essere costretto a pagare una penale più o meno elevata. Maggiori dettagli nei punti vendita.