Il colore nero, è da sempre il preferito dal mondo. Più imponente del bianco, snellente per quanto riguarda l’abbigliamento, sensuale, decisamente più forte d’impatto e più semplice da utilizzare in ogni situazione ed occasione. Allo stesso modo, per gli amanti del dark e dei colori cupi, è arrivata la versione dark di WhatsApp Mobile. Si sta già pensando però di espanderla a WhatsApp Web. Recentemente è stato scoperto un trucco che permette di avere un’anteprima della nuova interfaccia utente prima del rilascio al pubblico, il tutto grazie ad una piccola modifica al codice HTML della pagina.

WhatsApp Web: chi ha scoperto per primo la nuova funzione e come si attiva?

Il merito va al prolifico WABetaInfo, il quale ha spiegato nel dettaglio tutte le procedure.

Per l’attivazione in anticipo rispetto al rilascio ufficiale, basta accedere al servizio via browser (esempio, Chrome) e:

accedere a e, all’interno di una conversazione. Premere con il tasto destro nello spazio vuoto e successivamente su Ispeziona . Da tastiera basterà schiacciare i tasti Shift + Ctrl + I

e, all’interno di una conversazione. Premere con il tasto destro nello spazio vuoto e successivamente su . Da tastiera basterà schiacciare i tasti Dalla schermata Ispeziona premere nello stesso momento Ctrl + F per avviare una ricerca nel codice della pagina, e cercare body class=”web”

per avviare una ricerca nel codice della pagina, e cercare Modificare il codice della pagina. Al posto di body class=”web” inserire body class=”web dark”

Effettuando queste modifiche si otterrà il tema scuro su WhatsApp Web PROVVISORIO. Se invece si desiderasse avere una soluzione più lunga e permanente, servirà adottare metodo con Stylish.

Ad ogni modo manca pochissimo all’uscita dell’innovativa scoperta. Dunque non resterà che attendere lentamente e con attenzione.