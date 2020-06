Il pubblico che utilizza WhatsApp è giorno dopo giorno più numeroso. Dall’inizio della pandemia, a causa delle norme di distanziamento social ed a causa dei regimi di lockdown attivi nella maggior parte del mondo, sulla piattaforma si sono riversati ancora più persone rispetto agli scorsi anni.

WhatsApp e le immagini del profilo: ecco perché conviene nasconderle

Uno degli elementi principali di un account su WhatsApp è rappresentato dalla foto profilo. Talvolta si è soliti pensare che i problemi relativi alla propria sicurezza in chat siano dovuti solo ed esclusivamente ad un cattivo uso delle conversazioni. In realtà anche la mancata attenzione sull’immagine copertina può spingere ad alcuni guai.

I pericoli principali sono due. Se eventuali sconosciuti e malintenzionati dovessero visualizzare la nostra foto profilo, essere coinvolti nella creazione di un profilo fake sarebbe più di un’ipotesi. Di conseguenza, si verrebbe a configurare anche il furto d’identità.

Ci sono ancora molte norme ambigue su WhatsApp per la foto profilo. Ad esempio, ancora oggi gli utenti possono visualizzare una foto anche di sconosciuti con la modalità a schermo intero ed effettuare anche screenshot segreti.

Per fortuna però esiste un metodo utile per difendere la propria sicurezza. Onde evitare ogni genere di problema, infatti, attraverso il menù Impostazioni è possibile vincolare la visione della foto profilo solo ed esclusivamente agli amici memorizzati in rubrica. Allo stesso tempo, qualora ci dovessero essere anche in questo caso alcuni dubbi, è possibile anche eliminare a tutti gli utenti la visione della propria immagine di copertina.