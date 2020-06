Il volantino Trony riesce a convincere tantissimi utenti ad abbandonare MediaWorld, proponendosi come validissima alternativa a quanto oggi noi possiamo trovare presso uno dei rivenditori più importanti del paese.

Per riuscire nel proprio intento, infatti, l’azienda ha deciso di scomodare una delle campagne più richieste dagli utenti, il SottoCosto. Tutti possono mettere le mani su prezzi bassissimi, sottostando nel contempo a due limitazioni particolari; in primis la disponibilità esclusiva in determinate aree del territorio, più precisamente le regioni Toscana, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. In secondo luogo, scorte estremamente limitate, se confrontate comunque alla possibile richiesta finale.

Volantino Trony: il rapporto qualità/prezzo è tutto a favore degli utenti

Il rapporto qualità/prezzo è davvero tutto a favore dei clienti, a partire dai dispositivi più costosi in assoluto, i cosiddetti top di gamma. In questo caso infatti troviamo incluso il Samsung Galaxy S20, un device di qualità decisamente elevata, ma allo stesso tempo in grado di richiedere un esborso particolarmente alto, se considerate appunto che sono necessari circa 799 euro per il suo acquisto.

Volendo invece risparmiare, le alternative nel volantino Trony non mancano, annoveriamo appunto Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A72, Huawei P30 Lite o Samsung Galaxy A20e, tutti in vendita a prezzi più o meno accettabili.

Le soluzioni proseguono quasi all’infinito, non potendole riassumere in un unico articolo, il consiglio che vi possiamo dare è di aprire subito le pagine che trovate qui sotto.