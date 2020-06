Il Black Friday è già arrivato da Unieuro, fino all’8 luglio, sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, gli utenti potranno effettivamente approfittare di un buonissimo numero di offerte con prezzi in alcuni casi decisamente interessanti.

Coloro che vorranno avvicinarsi all’acquisto online devono sapere che le spese di spedizione sono scontate del 100% per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, in caso contrario viene richiesto il versamento di un piccolo contributo (è invece gratis la consegna in negozio).

Unieuro: tante offerte per tutti i gusti

Osservando da vicino il mondo degli smartphone, apprendiamo prima di tutto la presenza di Galaxy A51 a 259 euro, Galaxy A30S a 199 euro, Huawei P30 Lite a 219 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 219 euro, Huawei P40 Lite E a 169 euro, Oppo Reno 2Z a 249 euro, LG K40 a 99 euro, Motorola One Macro a 139 euro, Oppo Reno 2 a 349 euro, Motorola One Zoom a 279 euro, Realme 6 Pro a 299 euro, Galaxy A21s a 179 euro e Huawei Y6p a 139 euro.

Menzione speciale per lo sconto applicato sul Samsung Galaxy S20, oggi gli utenti possono spendere 699 euro per l’acquisto del top di gamma di casa Samsung del 2020. La versione in vendita è la no brand, quindi con aggiornamento rilasciato direttamente dall’azienda.

Il volantino Unieuro coinvolge anche altre categorie merceologiche, per questo motivo possiamo consigliarvi la visione delle offerte direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, potrete scorrere gli oltre 184 prodotti effettivamente in promozione.