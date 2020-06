Con l’estate nel mondo della telefonia sono attese prossime rimodulazioni unilaterali. Specie nel campo delle ricaricabili, nel corso delle prossime settimane i costi di alcune tariffe potrebbero variare. Dopo ultimi mesi senza grandi novità, proprio in questo mese di giugno è divenuta operativo un cambiamento dei prezzi in casa TIM.

TIM, queste promozioni prevedono ora nuove soglie e prezzi

Le modifiche alle tariffe di questo mese di Giugno in casa TIM riguardano principalmente due promozioni: la Ten Go e la SuperGiga 20. Il gestore, infatti, ha sostanzialmente deciso di accorpare queste sue inziiative rendendole difatti un’unica promozione con rinnovate soglie di consumo

I clienti potranno ora beneficiare di traffico illimitato per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, con SMS inclusi e con internet senza limiti. Il nuovo prezzo da pagare, nell’una e nell’altra circostanza, sarà di 23,99 euro. Il gestore, quindi, ragionando sulle differenze tariffarie applica un aumento pari a 1,50 euro.

Il cambiamento contrattuale di TIM sarà operativo è divenuto operativo a partire dal 25 Giugno. In base alle disposizioni generiche in termini di rimodulazioni, gli utenti non potranno più richiedere la disdetta del contratto senza il pagamento delle classiche penali.

Non sono molti gli utenti coinvolti in questa tornata estiva di cambiamenti unilaterali di TIM. Diverso invece è il discorso relativo alle modifiche dei costi di gestione per la SIM. In base alle ultime disposizioni, il provider prevede ora un costo fisso di 1,99 euro per tutti i clienti che utilizzano una scheda SIM senza avere una regolare ricaricabile associata al profilo.