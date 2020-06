Strano a dirsi e a sentirsi, ma dopo i vecchi telefoni da collezione a stupire gli utenti del web sono le numerose SIM telefoniche da collezione. In tutto il mondo ci sono numerosi consumatori affascinati da questi oggetti che spenderebbero anche cifre piuttosto alte per una semplice scheda pur di possederla tra le loro collezioni.

La loro collezione non deriva soltanto per la bellezza della scheda telefonica, ma ci sono delle caratteristiche particolari legate, ad esempio, alla sequenza dei numeri e alla facilità di ricordarla. Su quest’ultimo punto, infatti, ci sono tantissime aziende che cercano di accaparrarsi questo tipo di schede telefoniche perché porterebbe un vero e proprio miglioramento nel rapporto con la clientela.

SIM telefoniche da collezione: ecco quali sono quelle più ricercate e il loro valore

Come già anticipato precedentemente, esiste un vero e proprio mercato che si sofferma su questo tipologia di oggetti e ci sono numerose aste online molto frequentate. Difatti, a soffermarsi su questo tipo di collezionismo è un noto programma televisivo conosciuto come Le Iene con il quale hanno mandato in onda un servizio molto interessante a riguardo. In particolare, gli inviati hanno intervistato un signore amante di collezionismo e in particolar modo di schede telefoniche che spiega questa sua passione.

Il programma televisivo italiano ha inoltre avviato una vera e propria asta chiedendo alle varie aziende telefoniche delle SIM particolari così da mettere in vendita. Numerose aziende hanno ceduto volentieri le loro schede e il ricavato dell’asta è stato totalmente mandato in beneficenza all’Istituto Nazionale dei Tumori.

Tra le schede telefoniche più ricercate spiccano soprattutto quelle con una ripetizione di numeri (33* 1212121) o scale (32* 1234567). Il loro valore economico può variare dai 30,00 Euro ai 500,00 Euro.