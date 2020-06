Le serie televisive su Netflix sono sempre molto apprezzate, ma la piattaforma continua a ricevere domande dai suoi utenti su quando arriveranno le nuove stagioni di Suburra, Black Mirror, Riverdale ed Elite. Queste sono solo alcune delle serie televisive più attese sul Netflix e fortunatamente la piattaforma ha annunciato alcune novità riguardo alcune, ma eccovi descritti tutti i particolari nel paragrafo qui di seguito.

Black Mirror e Suburra quasi pronte per l’uscita, Riverdale ed Élite ancora ferme: ecco gli aggiornamenti

Per quanto riguarda la serie televisiva spagnola la terza stagione è ancora ferma a causa dell’arrivo del coronavirus perché alcuni dei personaggi di Elite sarebbero dovuti tornare sul set i primi di Maggio per iniziare a girare i nuovi episodi. A quanto pare le riprese devono ancora iniziare e i fan dovranno sicuramente aspettare l’anno prossimo per guardare le vicende degli amati personaggi.

Nella stessa situazione anche Riverdale, serie televisiva che ha mandato in onda la sua quarta stagione quest’anno e ha rinnovato la serie per una quinta e, probabilmente, ultima stagione. Le riprese non sono ancora iniziare, ma a quanto pare manca veramente poco a tornare sul set in totale sicurezza e tranquillità.

Fortunatamente le notizie sono positive per quanto riguarda la serie televisiva britannica conosciuta come Black Mirror e la serie televisiva italiana conosciuta come Suburra. I fan di Black Mirror attendono con ansia la sesta stagione da diverso tempo visto che la quinta è andata in onda nel 2019, fortunatamente le riprese della sesta stagione sono iniziate da diverso tempo anche se il Coronavirus le ha sospese per diverse settimane.

Secondo alcune voci da corridoio i nuovi episodi dovrebbero arrivare tra la fine del 2020 e l’inizio dell’anno successivo, ma Netflix non si è ancora espressa in merito.

Per quanto riguarda Suburra, invece, anche in questo caso le notizie sono positive perché le riprese dovrebbero essere iniziate. Secondo alcune voci da corridoio manca sempre meno all’arrivo della terza e ultima stagione.