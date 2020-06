Famoso in tutto il mondo, Pokémon Go è uno dei titoli per smartphone più scaricati negli ultimi anni. Noto per aver fatto impazzire la gente in tutto il mondo, il gioco di Niantic continua ancora oggi a cavalcare l’onda della popolarità grazie ai suoi continui aggiornamenti ed il suo sapere attrarre i players con eventi e sfide speciali per ogni occasione.

Viste queste sue caratteristiche e dunque il continuo update del software, in alcuni casi non tutte le novità finiscono con l’essere delle buone notizie come, ad esempio, una delle ultime che ha fatto capolinea sul web.

Pokémon Go dice addio ad alcuni smartphone: saranno troppo obsoleti per continuare ad ottenere il supporto del gioco

Come accade per applicazioni di entità maggiore, anche Pokémon Go ha deciso di dismettere il supporto verso smartphone ormai obsoleti. A partire da data da destinarsi, dunque, una serie di giocatori non potrà più godere del titolo della Niantic sul proprio dispositivo, ammesso che questo non venga cambiato e dunque sostituito.

Per l’esattezza, stando all’informativa rilasciata dagli stessi sviluppatori, il titolo non verrà più supportato da dispositivi i quali Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J2 e J3 e ancora Sony Xperia X2 e Sony X3, Nexus 6, OnePlus One, Lg Fortune, HTC One (M8), Motorola Moto G (prima generazione) o comunque che in più generale sono basati sull’architettura a 32 bit.

Sono rimasti illesi, invece, tutti quei players che giocano a Pokémon Go su dispositivi iOS così come coloro che utilizzano uno smartphone montante Android a 64 bit.