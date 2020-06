Thomas Shelby, personaggio della serie televisiva Peaky Blinders, sta per tornare su Netflix con delle nuove vicende finalmente. I fan della serie attendono questi nuovi episodi da molto tempo e in tanti hanno pensato ad un rinvio della stagione visto l’arrivo del Coronavirus e la sospensione delle riprese. Fortunatamente la Gran Bretagna ha dato l’ok per ricominciare con i lavori e Peaky Blinders come tante altre serie tv ha iniziato i lavori in maniera sicura e tranquilla mettendo al sicuro cast ed equipe. Purtroppo ancora la data d’uscita ufficiale non si conosce, ma la sesta potrebbe arrivare tra Dicembre di quest’anno e Gennaio dell’anno successivo se i lavori sono continuativi.

Buone notizie anche per quanto riguarda altre due serie televisive, quella di After Life e After Life. Ecco le novità.

Dopo Peaky Blinders anche Sex Education e After Life su Netflix: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti

Anche Sex Education ha riscosso un successo incredibile su Netflix conquistando non solo i più piccoli, ma anche i più grandi. La serie televisiva britannica dalla trama particolare e simpatica ha deciso di rinnovarsi anche per una terza stagione. La produzione avrebbe dovuto iniziare i lavori durante il mese di Aprile/Maggio, ma l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha decisamente cambiato i programmi. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, il cast e l’equipe dovrebbero tornare sul set nel mese di Agosto per mandare in onda i nuovi episodi nel minor tempo possibile.

Anche After Life è una serie molto famosa su Netflix e per fortuna anche questa ha deciso di rinnovarsi per una terza stagione. I fan della serie, però, dovranno sicuramente aspettare un anno per questa nuova uscita visto che la seconda è andata in onda nelle scorse settimane.