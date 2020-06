La passa a Vodafone che tutti vorrebbero poter attivare sul proprio numero di telefono è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una soluzione dai grandissimi contenuti, oggi in vendita comunque a soli 7 euro al mese, indipendentemente dalla versione scelta.

Distribuita sia in versione SMS attack che come operator attack per i soli consumatori in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, la promozione oggetto del nostro articolo richiede un versamento iniziale di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, ma allo stesso tempo non richiederà l’adesione all’azienda per un periodo temporale uguale o superiore ai 24 mesi.

L’attivazione, nella maggior parte dei casi almeno, potrà essere effettuata direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, con un piccolo accenno all’online, solo per la versione SMS attack; il bundle ed il prezzo finale non cambiano in nessun modo.

Passa a Vodafone: contenuti a più non posso nell’offerta

La passa a Vodafone resta sicuramente una delle migliori, in quanto permette di accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, con l’aggiunta di minuti e SMS illimitati da poter utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

Il costo fisso da sostenere corrisponde esattamente a 7 euro al mese, in questo caso però va ricordato che il pagamento dovrà essere effettuato, almeno di base, tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Se vorrete, in fase di attivazione potrete richiedere il versamento tramite conto corrente bancario, ciò comunque non comporterà alcun costo aggiuntivo o pagamento accessorio. La promozione è da considerarsi valida fino a data da definirsi.