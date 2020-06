MediaWorld, il volantino Mega Sconti continua a sorprendere i consumatori riuscendo a portare con sé riduzioni notevoli su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, ed allo stesso tempo aiutando gli acquirenti a spendere il meno possibile.

Tutti gli acquisti, è importante ricordarlo, possono essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio; intraprendendo la prima strada, sarà assolutamente necessario pagare le spese di spedizione per la consegna direttamente al proprio domicilio (sempre gratis, invece, in negozio). Da non trascurare nemmeno la presenza del solito Tasso Zero, quindi finanziamento gratis sugli ordini superiori ai 199 euro, con pagamento rateizzato senza interessi.

Volantino MediaWorld: offerte a più non posso con sconti imprevedibili

Le categorie merceologiche coinvolte nella campagna promozionale sono davvero tantissime, gli utenti si ritrovano a poter davvero scegliere tra prodotti diametralmente differenti, riuscendo nel contempo a spendere il meno possibile.

Sin da subito spiccano alcune soluzioni di pregevole fattura, come ad esempio il notebook MSI PS42 a 1159 euro, passando anche per il tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) in vendita a 164 euro o il Lenovo IdeaPad 3 a 499 euro.

Ovviamente, però, l’attenzione di MediaWorld si posa anche sul settore degli smartphone, qui spiccano sicuramente l’Apple iPhone 11 in vendita a 800 euro, passando per Samsung Galaxy A20e e LG K50s, entrambi commercializzati rispettivamente a 135 euro e 139 euro.

La campagna promozionale non si ferma qui e non si limita ai suddetti dispositivi, per maggiori informazioni dovete collegarvi subito al sito ufficiale dell’azienda.