Grandiose notizie per quanto riguarda il mondo cinematografico e in particolar modo per quanto riguarda le serie televisive Vis a Vis, Lucifer e The Witcher. Finalmente gli utenti che usufruiscono del servizio offerto dalla piattaforma di streaming online Netflix in cambio di un abbonamento mensile possono godersi le nuove vicende dei loro personaggi preferiti.

Netflix: la piattaforma annuncia grandi novità per quanto riguarda Vis a Vis, Lucifer e The Witcher

La piattaforma di streaming online inizia la settimana con una notizia bomba che riguarda la serie televisiva statunitense Lucifer. In particolare, Netflix ha annunciato la data d’uscita ufficiale, il 21 Agosto di quest’anno. La produzione ha deciso di mandare in onda soltanto una prima parte perché all’appello mancano le riprese del finale di stagione, ma le riprese dovrebbero ri-iniziare molto presto.

Le notizie positive fortunatamente non finiscono ancora perché anche i fan della serie televisiva spagnola Vis a Vis hanno qualcosa da guardare, la prima stagione del nuovo spin-off: El Oasis. In Messico, in Brasile e in tutti i Paesi del Centro e Sud America la serie televisive dovrebbe sbarcare sulla piattaforma il prossimo 31 Luglio e, secondo alcune voci da corridoio, la data d’uscita potrebbe essere la stessa anche per l’Italia. Netflix Italia, però, non ha ancora confermato nulla.

Un’altra fiction molto amata e attesa è The Witcher, una serie televisiva britannica-polacca mandata in onda su Netflix a Dicembre 2019. Si tratta di una serie televisiva molto complessa perché necessita di diversi effetti speciali e l’arrivo del Coronavirus ha spiazzato l’intera produzione bloccando le riprese. Su Twitter l’account ufficiale The Witcher ha comunicato la data di ripresa dei lavori, ovvero il prossimo 17 Agosto seguendo tutte le direttive imposte dal Governo per limitare la diffusione e lavorare in piena sicurezza.