Il successo di Iliad è oramai qualcosa di acclamato. La compagnia francese anche in questo 2020 si è imposta in Italia come forza principale nel campo della telefonia, alla pari con giganti del settore quali TIM, Vodafone e WindTre. La popolarità del gestore è fonte di grande speranza per i dirigenti che guardano ad un futuro sempre più all’avanguardia.

Iliad, l’ufficialità è arrivata: a breve ci saranno le reti di telefonia fissa

Dopo aver ottenuto la consacrazione nel campo delle ricaricabili con offerte quali la Giga 50, Iliad cerca di estendere il suo bacino di azione e guarda con molto interesse al settore della telefonia fissa.

Se nelle scorse settimane era possibile e doveroso parlare di rumors ed indiscrezioni, da pochi giorni è arrivata la notizia ufficiale che molti utenti attendevano da tempo: Iliad metterà a disposizione nei mesi a venire promozioni per ADSL e Fibra Ottica. A seguito di una richiesta ufficiale, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la compagnia francese ad operare nella telefonia fissa.

I lavori per effettuare anche quest’ultimo grande passo in Italia possono iniziare. Il primo step, dopo l’ok del Governo, sarà stringere partnership con realtà già attive nel settore. A questo proposito si parla di un accordo preliminare con la compagnia Open Fiber.

Le tempistiche sulla presenza di Iliad nel campo della telefonia fissa non sono chiare. Sino a qualche settimana fa, la prospettiva era spostata a non prima del 2024. L’accelerazione delle ultime settimane però potrebbe essere un buon segno per tempi molto più contingentati.