Hyperloop è un’idea brillante nata dalla mente di Elon Musk, ed una fantastica opzione per tutti coloro che sono perennemente in ritardo ad ogni occasione. Perché? Il nuovissimo treno risulta essere tra i più veloci nell’ambito, difatti potrebbe viaggiare oltre i 1.100 km/h e soprattutto ad impatto zero. Il futuro promette buoni risvolti, iniziamo a vederne i primi risultati con l’imprenditore Musk.

Hyperloop: cosa ha in mente l’imprenditore Elon Musk per il nuovo progetto?

L’ispirazione di Elon Musk nasce dalla voglia di cambiare e stravolgere completamente il futuro dei trasporti. Come? L’imprenditore ha pensato bene di dar vita ad un treno innovativo in grado di trasportare i passeggeri, all’interno di capsule situate in un tubo a bassa pressione. Ma non finisce qui, perché quest’ultimo grazie alla levitazione magnetica potrebbe proseguire per distanze piuttosto ampie, mantenendo una resistenza aerodinamica estremamente bassa.

Dall’idea lanciata dal geniale imprenditore, moltissime società hanno iniziato a lavorare su dei prototipi, dando vita a diverse start-up dedicate. The Boring Company, assieme ad altre compagnie, è giunta addirittura all’invenzione di un materiale intelligente denominato Vibranium. Questo sarebbe otto volte più leggero rispetto all’alluminio e dieci volte più forte dell’acciaio.

L’idea astratta verrà concretizzata dagli Emirati Arabi ed il progetto prenderà il nome di Virgin Hyperloop One. Inoltre con la costruzione di una nuova tratta, saranno collegate Dubai ed Abu Dhabi, consentendo di percorrere oltre 120 Km in soli dodici minuti.

Per quanto riguarda l’Europa: si sta già parlando di una tratta studiata per collegare Vienna e Bratislava, un’altra da Helsinki a Stoccolma, ed una tra il vecchio continente e la Cina.