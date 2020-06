Nel corso di questi giorni si assiste ad un sereno ritorno alla vita anche per il mondo dei videogiochi come FIFA 21. Dopo lo stop forzato alle opere di sviluppo ed ai campionati ufficiali di calcio si torna in campo con la nuova versione del simulatore calcistico più apprezzato di sempre.

EA Sports ha regalato ai fan un’anteprima del titolo in uscita nel trailer di presentazione che lascia accese le speranze su un radicale cambiamento sul piano della qualità e dei contenuti disponibili. Grande fervore soprattutto per l’arrivo ufficiale su PS5 ed Xbox Serie X con una qualità senza precedenti.

FIFA 21: molto realistico e sempre più coinvolgente, ecco tutti i dettagli

Come previsto, il comparto grafico si ottimizza offrendo una texture più nitida che mai. L’esperienza di gioco è destinata a diventare ancora più coinvolgente con maggiore dinamismo anche in ottica controller su PlayStation. Questo è quanto si evince dal video di lancio che riproponiamo qui a seguire.

L’illuminazione di gioco ed i nuovi ambienti saranno una caratteristica unica dell’ultima edizione. La user experience di gioco sarà realistica grazie ad una tecnologia di ricostruzione fisica dei giocatori. Parte di questo cambiamento è la cosiddetta “umanizzazione off-ball“, che vedrà i giocatori comportarsi in modo più naturale. Inoltre non manca l’audio spaziale offerto come pacchetto aggiornato del gioco.

Si pensa che la data di lancio si possa collocare tra il 21 ed il 25 settembre a seguito di un accesso anticipato al gioco con offerte speciali dedicate agli acquirenti PC e console. Vedremo tre edizioni dalla Standard (69,99 euro) alla Ultimate Edition (99.99 euro) passando per la Champions Edition concessa a 89.99 euro. Le differenze consistono negli add-in disponibili e nelle funzionalità grafiche e funzionali aggiuntive per proseguire nella propria carriera agonistica su piccolo schermo.

Ulteriori dettagli nel corso dei prossimi giorni in attesa di provare con mano la prospettata straordinaria esperienza di gameplay.