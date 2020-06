Expert supera le aspettative degli utenti con il lancio di un volantino che racchiude al proprio interno le migliori offerte del periodo, sia da un punto di vista di varietà, che proprio in termini di qualità effettiva degli sconti applicati.

La più grande differenza tra Expert e le altre realtà del settore, riguarda la disponibilità del volantino sul territorio, coloro che vi si avvicineranno, infatti, potranno effettuare gli acquisti ovunque in Italia, senza minimamente preoccuparsi di regionalità o limiti particolari. Allo stesso modo, ricordiamo comunque che acquistando sul sito ufficiale, l’utente dovrà però pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: volantino da mille e una notte

Expert non si ferma più, l’azienda è infatti stata in grado di lanciare ottime offerte su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, almeno per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile. Il top di gamma incluso nel volantino è rappresentato dal Motorola Edge, incredibile e dalle prestazioni elevate, acquistabile con soli 699 euro.

Scendendo leggermente con il prezzo finale si incrocia il Samsung Galaxy Note 10 Lite, altro terminale decisamente recente, ma di un gradino inferiore rispetto al precedente, data anche la richiesta finale di 499 euro.

L’ultimo che vi proponiamo è lo Xiaomi Mi 10 Lite, device dall’incredibile rapporto qualità/prezzo, vero e proprio best buy da acquistare subito se si vuole risparmiare il più possibile. La richiesta finale di expert corrisponde esattamente a 399 euro.