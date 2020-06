Euronics ha recentemente proposto al pubblico italiano un volantino che nasconde al proprio interno tante piccole chicche che possono aiutare a risparmiare il più possibile, a patto che si sia disposti a recarsi personalmente in negozio.

La limitazione più grande della campagna promozionale discussa è proprio questa, la disponibilità esclusiva in determinati punti vendita del territorio, non sul sito ufficiale o altrove in Italia (più precisamente di proprietà dei soci Dimo e Tufano).

Da segnalare, inoltre, la presenza del Tasso Zero, il finanziamento senza interessi per riuscire ugualmente a mettere le mani su prodotti di fascia alta, senza essere costretti a pagare tutto subito, ma in comode rate mensili addebitate in automatico sul conto corrente.

Euronics: risparmiare è davvero facile, basta seguire le offerte

L’idea di Euronics, in netto contrasto con il trend del momento, prevede prima di tutto lo sconto su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, favorendo difatti la compravendita dei cosiddetti top di gamma.

Da qui nascono le riduzioni applicate su Galaxy S20 e iPhone 11, entrambi oggi in vendita a 749 euro, sino ad arrivare al buonissimo iPhone Xr, disponibile all’acquisto con un esborso finale di circa 689 euro.

Scendendo leggermente di prezzo incrociamo un altro must have del periodo, il Samsung Galaxy Note 10 Lite, un terminale che è stato recentemente lanciato sul mercato, ma che è comunque in grado di garantire ottime prestazioni. Non mancano, infine, i quotatissimi Oppo Reno 2 e Xiaomi Redmi Note 8 Pro.