Esselunga è davvero impressionante, per l’ennesima volta l’azienda è stata assolutamente in grado di lanciare una campagna promozionale dalla qualità elevata, mirandola comunque esclusivamente su un singolo prodotto.

Lo smartphone preso in esame dalla corrente offerta tech è lo Xiaomi Redmi Note 9, uno degli ultimi best buy assoluti dell’azienda cinese, ed in grado di coinvolgere all’acquisto un numero sempre crescente di consumatori.

Coloro che lo vorranno, infatti, dovranno recarsi personalmente presso i punti vendita di proprietà dell’azienda, non potranno accedere agli stessi sconti dal sito ufficiale, data l’impossibilità di comprare la tecnologia online.

Volantino Esselunga: occasione davvero imperdibile

Il terminale in questione non è chiaramente un top di gamma, ma ciò comunque non impedisce all’utente che lo vorrà acquistare di godere di prestazioni superiori al suo effettivo prezzo di vendita.

Leggendo la scheda tecnica scopriamo infatti avere un display da 6.53 pollici FullHD+, un processore octa-core, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il sistema si basa su Android 10, con personalizzazione grafica MIUI, mentre il comparto fotografico è composto da 4 sensori posteriori ed un anteriore da 13 megapixel, non mancano il chip NFC ed il sensore per le impronte digitali; conclude l’opera una spaventosa batteria da oltre 5’020 mAh.

Il terminale può essere acquistato fino all’8 luglio, salvo esaurimento anticipato delle scorte, a 179 euro nella versione no brand, nonché 4/64GB. Per maggiori informazioni in merito invitiamo a recarsi direttamente presso il punto vendita più vicino alla propria residenza.