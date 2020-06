L’assicurazione online è decisamente uno dei costi che attualmente costa di più dopo l’arrivo del Coronavirus e, infatti, in tantissimi richiedono preventivi di assicurazioni online per risparmiare qualcosina. Fortunatamente, però, alcune società cercano di offrire il loro contribuito nel loro piccolo come, ad esempio, la società Allianz con una nuova politica di sconto. Un’iniziativa molto particolare e, soprattutto, interessante perché il cliente potrebbe gestirsi al meglio la propria situazione economica.

Assicurazione Auto: finalmente è possibile risparmiare grazie ad una nuova idea di Allianz

La nota società ha deciso di introdurre una nuova iniziativa con la quale è possibile sospendere l’assicurazione in qualsiasi momento senza l’obbligo di pagare la polizza della propria auto in caso di inutilizzo. Solitamente è necessario attendere una settimana per attivare la richiesta, ma Alliaz ha deciso di dimezzare i tempi. In che modo? La società ha deciso di introdurre una formula conosciuta come Stop&Drive con la quale i clienti possono sospendere l’assicurazione anche per due/tre giorni senza alcuna spiegazione.

L’unico limite è quello di poter sospendere l’assicurazione fino ad un massimo di trenta giorni in un solo anno. In questo modo, però, in tanti possono ammortizzare costi della RC Auto senza dover cercare una nuova polizza assicurativa per trovare un risparmio.

Purtroppo il Coronavirus ha destabilizzato non solo i cittadini, ma tutti i settori e le varie aziende. Ad oggi, però, l’Italia come tanti altri Paesi sta ripartendo con il piede giusto e con molta cautela. Piccoli contributi come quello di Alliaz potrebbero fare la differenza.