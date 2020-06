Di recente sul Play Store sono comparse applicazioni malevole, o pericolose, per gli smartphone con sistema operativo Android. Google ha provveduto immediatamente a rimuoverle, ma è comunque importante ricordare che potrebbero essere ugualmente scaricate dal web, anche sotto forma di APK, o da store alternativi.

Quali sono quindi i più sicuri? al 100% praticamente nessuno, indipendentemente da tutto, in nessun modo vi potremmo mai dire che esiste un app store dal quale sicuramente non scaricherete mai un malware o similari. In parallelo, tuttavia, abbiamo la certezza che determinate soluzioni sono più affidabili di altre.

App store sicuri: ecco i migliori per Android

Uno dei più conosciuti al mondo è sicuramente Aptoide, disponibile ufficialmente anche in Italiano, presenta una interfaccia veramente semplice da utilizzare ed allo stesso tempo molto classica. Questa è suddivisa in Ultime app, Ultimi giochi, giochi di tendenza e app di tendenza, senza ovviamente trascurare le applicazioni/giochi più recentemente comparsi sul mercato. Il download può essere tranquillamente avviato anche da browser.

L’alternativa più valida è invece rappresentata da Fdroid, un recente progetto open-source, al cui interno si trovano proprio applicazioni completamente gratuite. L’utente che vi si avvicinerà, quindi, dovrà già partire con l’idea che non troverà le solite applicazioni, ma che allo stesso tempo non spenderà nemmeno un centesimo nel momento in cui deciderà di scaricarle.

Gli ultimi sono forse i più conosciuti dai non appassionati, stiamo parlando di Huawei AppGallery e Amazon App Store, ottime soluzioni che permetteranno di raggiungere all’incirca le stesse applicazioni che potete trovare direttamente sul Play Store.