Il colosso cinese Xiaomi è famoso in tutto il mondo sia per i dispositivi di ultima generazione che per gli accessori che li accompagnano, come applicazioni ed altro.

Oggi vogliamo parlare proprio di una nuova applicazione, sbarcata recentemente sul Play Store dei dispositivi Android. Stiamo parlando di Mi Calendar, al momento disponibile solamente per alcuni utenti.

Xiaomi lancia sul Play Store Mi Calendar ma non tutti possono scaricarla

Il colosso cinese è uno di quei produttori che sviluppano diverse app proprietarie per i propri dispositivi Android. Tra queste troviamo il suo file manager e l’app Calendario. Seguendo la scia di OnePlus, Xiaomi ha recentemente iniziato a distribuire alcune applicazioni proprietarie attraverso il Play Store, strategia che sicuramente semplifica il processo di aggiornamento delle app stesse.

Nelle ultime ore Xiaomi ha pubblicato l’app Mi Calendar sul Play Store, la versione più aggiornata si riferisce alla build 12.0.0.3. Come avrete potuto immaginare, l’applicazione in questione potrà essere scaricata, almeno per il momento, solamente dagli utenti che possiedono uno smartphone del produttore cinese e non da tutti quelli che possiedono uno smartphone Android.

Purtroppo al momento l’applicazione non è visibile nel nostro Paese, ma solamente negli Stati Uniti. Ricordiamo che nella versione globale e in quella europea di MIUI le applicazioni di sistema possono essere aggiornate tramite l’apposita funzione presente nelle Impostazioni di sistema, che con ogni probabilità non sono attive sul mercato americano. Chissà che nel corso dei prossimi mesi il colosso non decida di lanciarla anche in Europa ed in Italia. Non ci resta che attendere per scoprirlo.