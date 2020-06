WhatsApp: messaggi eliminati? Ecco il trucco per recuperarli gratis

Pian piano le funzioni all’interno di WhatsApp sono aumentate a dismisura, rendendo la piattaforma sempre più performante ma soprattutto varia. Diversi generi di utenti hanno trovato quindi all’interno di questa applicazione il proprio ambiente ideale per scambiarsi messaggi o per chiamare e videochiamare le persone.

Le funzioni aggiunte di contorno sono poi quello che rende WhatsApp ancor più preziosa per tutti. Sono disponibili infatti tantissime possibilità, anche se quella che ha destato più stupore negli anni e certamente la possibilità di cancellare i messaggi. Per cancellazione dei messaggi si intende in maniera postuma, quindi dopo averli inviati ad un utente. Tale possibilità permette dunque di rimangiarsi le proprie parole o di rimediare ad un errore. Qualcuno però pensa che il tutto sia un’arma a doppio taglio, perché trovando un messaggio cancellato in chat chiunque di voi potrebbe finire in un mare di dubbi. Per evitare tutto questo sembra essere venuta fuori una nuova soluzione.

WhatsApp, ecco come recuperare tutti i messaggi cancellati in maniera gratuita

In molti non sono a conoscenza di una soluzione del genere, ma a quanto pare esisterebbe un’applicazione esterna WhatsApp in grado di recuperare i messaggi. Stiamo parlando di WAMR, a davvero perfetta per rimediare alla situazione descritta nel paragrafo precedente.

Tale soluzione, scaricabile dal web, vi permette di tenere un’applicazione in background che registra tutte le notifiche e il relativo contenuto. In questo modo tutto sarà memorizzato all’interno di questa piattaforma, permettendovi dunque di recuperare tutti i messaggi. Non esisteranno dunque segreti e grazie ad un’applicazione gratuita e legale.