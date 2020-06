WhatsApp: in molti lamentano il non funzionamento dell'app, ecco perché

In alcuni casi WhatsApp finisce per sorprendere gli utenti, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti. Sono tante le novità che sono state introdotte nel corso degli anni, le quali hanno migliorato l’armamentario di una piattaforma che sembrava già imbattibile. Ora come ora però c’è bisogno di smartphone che riescano a tenere il ritmo in merito alle caratteristiche hardware, proprio per usufruire al meglio dei nuovi aggiornamenti.

Per evitare che le persone si lamentino, WhatsApp ha deciso di aggiornare la propria lista di supporto. In questo modo ad utilizzare l’applicazione potranno essere solo dispositivi non obsoleti. Proprio per quanto riguarda questa situazione, diversi utenti, avendo riesumato il proprio smartphone dal cassetto, ma notato che l’applicazione non funziona più.

WhatsApp, questi smartphone non hanno più la possibilità di funzionare con l’applicazione