Un cyber criminale dell’età di ventiquattro anni ha recentemente hackerato le credenziali di accesso di 1,4 milioni di utenti che hanno un account Libero Mail e Virgilio Mail. Tantissimi utenti si sono ritrovati a carati da un momento all’altro e, secondo le varie indagini condotte, l’operazione sarebbe avvenuta in un bar di Assago in una zona non molto lontana dagli uffici di Italia online.

Libero Mail e Virgilio Mail hackerati da un giovane ragazzo: ecco cosa è successo

La nota testata giornalistica Il Corriere della Sera ha parlato di un attacco molto veloce, ma soprattutto efficace effettuato tramite un computer portatile e un’antenna non per niente irrilevanti visto le grandi dimensioni. I dati hackerati, sempre secondo le indagini, sarebbero già venduti a presunti committenti tramite la piattaforma di messaggistica istantanea Telegram anche se ancora questi sono ignoti.

Ad interessarsi al caso è la procura di Milano con accurate indagini e anche il garante della privacy è al lavoro per ispezionare al meglio la sede dell’azienda seguendo tutto il nuovo regolamento UE. A quanto pare l’hacker è riuscito nel suo obiettivo utilizzando la password di un dipendente e a tutti gli utenti coinvolti hanno consigliato di procedere immediatamente con il cambio della password.

È molto importante non sottovalutare l’importanza di una password ed è altrettanto importante sceglierne una password accurata e differente da altri servizi online. Secondo alcune voci da corridoio, infatti, l’hacker potrebbe aver usato i dati delle vittime anche per altri scopi oltre ad averli venduti in cambio di bitcoint.