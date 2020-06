Nonostante le norme del lockdown si sono allenate da settimane, ancora tanti italiani sono chiamati ad attività di smart working e di didattica online. Per questa ragione, dopo il successo primaverile di molte sue offerte di solidarietà digitale, anche in estate TIM proporrà ai suoi abbonati una serie di iniziative strategiche per chi deve studiare o deve lavorare da casa.

TIM per lo studio: i Giga internet sono illimitati e gratis su queste piattaforme

In particolar modo, in queste settimane caratterizzate dagli esami universitari, TIM ha delle iniziative ad hoc per gli studenti. A tutti i giovani ragazzi impegnati nelle attività accademiche, il gestore mette a disposizione Giga senza limiti per la navigazione in internet sulle principali piattaforme di eLearning.

La proposta di TIM nasce da una collaborazione tra il gestore ed il Ministero dell’Istruzione, oltre che da accordi stretti con i vari atenei. Tra i servizi che potranno utilizzare i clienti di TIM ci sono le principali app di genere, tra cui Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams. Come ovvio, la navigazione internet su queste piattaforme e su queste app è del tutto gratuita per chi attiva l’offerta.

Per attivare l’iniziativa, la procedura è molto semplice. Gli utenti idonei troveranno un apposito collegamento sulle pagine di TIMparty. Basta entrare nel sito di TIM dedicato a premi e sconti ed accedere alla propria area personale. Non sono specificati ad oggi i termini di scadenza della promozione. E’ probabile che l’offerta sia attiva sino alla fine di luglio.