L’estate sarà ricca di opportunità per gli utenti che vogliono attivare una nuova SIM con TIM. Il gestore di telefonia italiano ancora una volta privilegia le promozioni dedicate a quei clienti che effettuano la portabilità del numero da altro operatore. In questi giorni, le iniziative principali di TIM sono essenzialmente due.

TIM sino a 50 Giga: ecco le nuove offerte low cost del gestore

La ricaricabile principale di TIM si chiama Supreme New. I clienti che scelgono questa promozione potranno utilizzare chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile dell’offerta sarà di 5,99 euro a cui va aggiungo però un costo di attivazione pari a 12 euro per il rilascio della SIM. Possono accedere all’offerta Supreme New di TIM gli utenti che effettuano la portabili del numero da reti Iliad e dal altri selezionati operatori virtuali.

Chi non è abilitato alla sottoscrizione di Supreme New può optare per la principale alternativa chiamata Steel Pro. Le soglie di consumo per questa offerta sono le medesime della precedente. Gli abbonati avranno quindi telefonate illimitate verso tutte le utenze nazionali più 50 Giga per internet. Cresce leggermente, invece, il costo mensile dell’offerta a 7,99 euro.

Anche in questo caso, come nel precedente, tutti i nuovi utenti dovranno aggiungere in sede di attivazione della rete una quota standard di 12 euro. La promozione Steel Pro di TIM è disponibile, oltre che per gli attuali clienti di WindTre e Vodafone, anche per tutti gli attuali utenti di Fastweb.