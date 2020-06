Durante il lockdown introdotto per limitare la diffusione del Coronavirus la piattaforma di streaming online ha mandato in onda la seconda stagione di una serie televisiva spagnola piuttosto apprezzata, Elite. Gli attori hanno tenuto compagnia agli spettatori con i loro nuovi episodi e vicende, ma ad oggi in tanti si domandano quando arriverà la terza stagione di Elite.

La serie televisiva spagnola, però, non è l’unica ad essere attesa sulla piattaforma perché dai commenti degli utenti sui vari profili social di Netflix in tantissimi sono alla ricerca di indizi per quanto riguarda la serie televisiva Suburra, Black Mirror, Riverdale e tante altre fiction.

Black Mirror, Riverdale, Suburra ed Elite su Netflix: ecco quali sono gli aggiornamenti

Non ci sono moltissimi aggiornamenti per quanto riguarda le serie televisive Elite e Riverdale sulle prossime stagioni visto che le ultime sono andate in onda da pochissimo tempo. Entrambe hanno deciso di rinnovare la propria serie con dei nuovi episodi, ma è ancora troppo presto per parlare di novità, trame, quantità di episodi e, soprattutto, data d’uscita.

Aggiornamenti più interessanti, invece, riguardano la serie televisiva italiana Suburra che si è trovata obbligata a sospendere le riprese a causa del Covid -19 e delle direttive imposte dal Governo per limitare la diffusione. Per fortuna la produzione ha deciso di tornare a lavoro con prudenza e attenzione per mandare in onda la terza e ultima stagione entro la fine di quest’anno.

Anche Black Mirror ha deciso di rinnovare la serie con una sesta stagione, ma anche in questo caso il Coronavirus ha sospeso tutta la lavorazione. Le riprese dovrebbero iniziare a breve e la fiction dovrebbe arrivare su Netflix nel primo trimestre dell’anno prossimo, ma non ci sono alcune conferme ancora.