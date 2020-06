Gli smartphone, ormai è appurato, emettono radiazioni elettromagnetiche potenzialmente in grado di causare danni all’organismo del consumatore che ne rimane effettivamente esposto per lungo tempo.

Prima di creare inutili allarmismi, è doveroso sottolineare come il collegamento non sia valido a prescindere, in altre parole non necessariamente vi ammalerete se utilizzerete uno smartphone, ma è comunque presente una piccolissima percentuale di probabilità che ciò accada.

L’unica cosa che possiamo fare, dato che obiettivamente i device mobile sono indispensabili per la maggior parte di noi, è cercare di ridurre l’esposizione; acquisisce importanza, quindi, il nostro vademecum, pochi punti che possono aiutarvi a comprendere e superare il problema.

Radiazioni smartphone: il vademecum da tenere a mente