La passa a WindTre più in voga nelle ultime settimane è sicuramente la Go 100 Top+ Easy Pay, una soluzione decisamente interessante che promette l’accesso ad oltre 100 giga di traffico dati al mese, richiedendo il pagamento di un canone che, stando alle valutazioni attuali, non supera i 5,99 euro al mese.

Come potreste benissimo immaginare, l’offerta corrente non risulta essere disponibile indistintamente dalla provenienza, ma solamente alcuni fortunati consumatori la potranno richiedere sul proprio numero, questi sono, nello specifico, gli uscenti da un MVNO (comprese PosteMobile e Fastweb Mobile). La portabilità è strettamente obbligatoria, come anche il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a WindTre: cosa contiene l’offerta

La passa a WindTre presenta un’altra limitazione importante, infatti essendo distribuita esclusivamente in versione Easy Pay, richiede il pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile; in aggiunta a questo, è da considerarsi attivo un vincolo contrattuale che obbligherà l’utente a restare cliente di WindTre per un periodo di almeno 24 mesi, in caso contrario sarà comunque costretto a pagare una penale per recesso anticipato.

Concluse le limitazioni, l’offerta è davvero bellissima, poiché comunque permette di accedere tranquillamente a 200 SMS da poter utilizzare verso tutti, illimitati minuti per telefonare ad ogni numero di telefono e 100 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

La passa a WindTre può essere richiesta in un qualsiasi punto vendita sparso per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Non dimenticate, inoltre, che se vorrete pagare tramite credito residuo è presente anche la versione standard, sempre allo stesso prezzo, ma con 50 giga al posto di 100.