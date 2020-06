La prossima serie di TV OnePlus sarà piuttosto sottile, anche più sottile dello smartphone OnePlus 8, secondo il CEO di OnePlus Pete Lau. Lau ha risposto ad alcuni commenti in un’intervista con Android Central, affermando che la prossima serie di OnePlus TV sarà spesso solo 6,9 mm. Ciò significa che il nuovo device della società sarà più ‘ingombrante’ da tenere in mano rispetto alle nuove TV.

Lau si è poi espresso su alcune curiosità sul fattore di forma, affermando che i televisori avranno ‘un rapporto schermo-corpo del 95%, che è comune nelle TV di fascia alta ma è una caratteristica distintiva nel segmento premium’.

OnePlus potrebbe presto presentare i suoi TV per l’Europa

Sembra che i set di TV includeranno anche altoparlanti che possono ruotare di 90 gradi, dando come risultato ‘bassi più profondi del 50%’. Non siamo del tutto sicuri di come funzioni, ma è chiaro che il design non sarà quello del solito schermo piatto.

I fan aspettano da molto tempo la presentazione dei nuovi televisori OnePlus, dopo che la società ha annunciato che erano in arrivo versioni più economiche dei televisori Q1 e Q1 Pro dell’anno scorso. I nuovi set dovrebbero essere lanciati il ​​2 luglio, con un prezzo molto più basso (circa $ 260) rispetto alla televisione di punta Q1, e con dimensioni più ridotte da 32 pollici e 43 pollici.

Mentre i televisori OnePlus sono stati lanciati solo in India e Cina finora, la società ha messo in chiaro le proprie ambizioni per il lancio in Nord America ed Europa in passato. OnePlus è conosciuta nel mondo grazie ai suoi smartphone di qualità con un prezzo medio. Tutti i segnali indicano che la società potrebbe utilizzare lo stesso ‘trucco’ per farsi spazio nel mercato delle TV. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.