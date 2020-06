L’assistente vocale di casa Google ha ormai fatto la sua apparsa sugli smartphone da diversi anni eppure, ancora oggi, sono numerosi gli utenti che non sanno bene come sfruttare questa funzione. Capace di effettuare operazioni al posto dell’utente e aiutare ad armonizzare l’esperienza elargita da un dispositivo attraverso un semplice comando vocale, l’assistente virtuale di Mountain View va ben oltre il semplice “Ok Google!” a cui pian piano si è fatta l’abitudine e ai comandi basilari come “che ora è” o “che tempo che fa“: scopriamo insieme i dettagli.

Ok Google: le funzioni che non sapevi esistessero

L’assistente di Google può apparire un po’ scomodo inizialmente, ma una volta fatta l’abitudine all’incipit dell’Ok a cui si deve sottostare per far partire l’ordine, il resto diventa un gioco da ragazzi. Molti ricorderanno che, appena approdato sugli smartphone, i tentativi di riscuotere successo con tale funzione sono stati numerosi sebbene le possibilità riservate agli utenti erano ben poche e circoscritte a comandi base molto spesso non utili: oggi tutto è cambiato.

Divertirsi con Google e Google Now è facile e comodo grazie a comandi innovativi che permettono a chi sia interessato di facilitare una serie di operazioni a portata di voce.

Aprire un sito internet? Facilissimo pronunciano, ad esempio: “Ok Google, apri il sito di …” o ancora rimanere in contatto con amici e parenti diventa più semplice grazie all’integrazione dell’assistente in quelle che sono le rubriche e gli sms con i comandi “Ok Google, invia un messaggio a“, “… Chiama a”.

Vi sono, poi, funzioni anche più avanzate come l’utilizzo dei social network e la possibilità di mandare tweet, pubblicare contenuti con comandi vocali come “Ok, Google: pubblica su Instagram“.

Infine, ultimo comando amato molto e da sempre capace di riscuotere consensi negli utenti è quello relativo alle indicazioni stradali. L’assistente di casa Mountain View, infatti, non solo è capace di fornire le indicazioni per un luogo ma può anche fornire indicazioni sui tempi di percorrenza, traffico e luoghi di interesse.