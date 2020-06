Il lungo periodo di lockdown si è finalmente concluso, e con lui anche la Fase 1 e 2. Per via del Covid-19 le imprese sono state bloccate, assieme ai negozi e a tutti gli impieghi. Anche la piattaforma streaming Netflix si è vista togliere le riprese cinematografiche delle serie tv più famose, per un periodo piuttosto vasto. Oggi però è pronta a ripartire con serie quali Lucifer, Vis a Vis, The Witcher. Di seguito tutte le informazioni in merito.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: quanto manca al loro ritorno?

Iniziamo col dire che, di questi tempi, è piuttosto complicato dare una certezza sulla data di uscita delle serie televisive. Sappiamo però dirvi con sicurezza che Lucifer ci sbalordirà molto presto, con una nuova e avvincente stagione composta da 16 episodi.

Caso completamente diverso, invece, riguarda The Witcher. Lo show fantasy ispirato al famoso videogioco, si farà attendere ancora per molto. Si presume che, salvo nuove emergenze, questa si farà vedere entro il 2021.

Per quanto riguarda invece la serie narrante la vita nel carcere femminile, non possiamo che darvi una triste notizia, se così si può definire. Vis a Vis non tornerà con una nuova stagione, ad ogni modo continuerà a farci compagnia con uno speciale Spin-Off. Fox Espana ha spiegato: “La serie doveva concludersi in base alla storia che raccontava. La quarta stagione di Vis A Vis mantiene un altissimo livello di azione, che porta a COTAS di tale intensità che mai avremo pensato di poter far raggiungere alla serie e ai suoi personaggi. Per questo, crediamo sia il momento giusto per darle il finale che merita e che soddisfa il pubblico. […] Non possiamo permetterci che Vis A Vis cada nella routine e nella ripetizione.”