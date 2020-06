Esselunga non si ferma più, il volantino attuale riesce a soddisfare pienamente le aspettative del consumatore che vuole acquistare un terminale alla moda e recente, ma ad un prezzo non particolarmente elevato.

Fino all’8 luglio, infatti, è stata lanciata un’offerta tech decisamente interessante, coloro che vorranno effettuare l’acquisto potranno recarsi personalmente in negozio per completarlo. Ricordiamo infatti non essere disponibile sul sito ufficiale dell’azienda o altrove in Italia, data l’impossibilità di accedere alla tecnologia online.

Volantino Esselunga: la nuova offerta tech lascia di stucco

L’offerta tech del volantino Esselunga lascia davvero di stucco, sopratutto per la grandissima capacità dell’azienda di riservare uno sconto speciale sull’acquisto dello Xiaomi Redmi Note 9, uno smartphone davvero molto recente.

La scheda tecnica denota un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, parliamo infatti di un terminale da 6.53 pollici con display FullHD+, sistema operativo Android 10, processore octa-core con frequenza di clock a 2GHz, 4GB di RAM, nonché quadrupla fotocamera posteriore (48 + 8 + 2 + 2 megapixel), accompagnata da un sensore anteriore da 13 megapixel, il sensore per le impronte digitali, il chip NFC per i pagamenti mobili, per concludere con una batteria immensa, ben 5’020 mAh.

Il prezzo finale di vendita corrisponde, per l’esattezza a soli 179 euro, un best buy assoluto per gli amanti del brand, ma sopratutto per coloro che fanno del risparmio quasi una ragione di vita. Le scorte potrebbero terminare rapidamente e, sentendo almeno Esselunga, non dovrebbe essere rifornite in corso d’opera, raccomandiamo quindi una rapida decisione.