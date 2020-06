Molti utenti utilizzano YouTube sul proprio iPhone o iPad e, senza ombra di dubbio, avrete avuto modo di vedere che non potete selezionare la risoluzione in 4K. Fortunatamente però, il nuovo aggiornamento di Apple iOS 14, sembra venire incontro alla risoluzione di tale problematica.

Secondo quanto riferito da Wccftech e GMSArena, gli utenti che stanno avendo la possibilità di testare la versione Beta di iOS14 – la quale è stata lanciata il 22 giugno 2020 – hanno avuto disponibile la funzione di impostare i video in 4K sull’applicazione ufficiale di YouTube. La novità risulta davvero importante, anche perché, soprattutto per quanto concerne gli iPhone, la risoluzione si fermava ad un livello inferiore.

YouTube: la possibilità di guardare i video in 4K con iOS 4K, i dettagli

L’ostacolo principale che divideva Apple dalla risoluzione in 4K, sembra derivare dal supporto di un codec chiamato VP9. Apple infatti, sembrava molto restio ad applicare questo codec proveniente da Google, il quale permette ai dispositivi iOS di guardare i video in 4K. Il codec precedentemente utilizzato da Apple sarebbe AVC1 (h.264), e sembra arrivare fino alla risoluzione 1080p/60 fps. Infatti, sul Mac, per guardare i video ad una risoluzione superiore a quella appena citata, bisogna visualizzare YouTube da un altro browser.

Inoltre, il prossimo aggiornamento di tvOS, dovrebbe dare la possibilità di guardare i video in 4K HDR sulla piattaforma streaming Google, e questo da ampio spazio di credere che Apple si stia iniziando ad “aprire” verso la società di Mountain View, dando il via ad una vera e propria rivoluzione. Infatti, il passaggio ai chip basati su ARM per i dispositivi Mac, faceva presagire una condizione futura del genere.