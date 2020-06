Il nuovo brand unico WindTre, che solamente qualche mese fa ha lanciato il nuovo servizio di assistenza clienti tramite WhatsApp, ha deciso di estenderlo anche per gli ex clienti 3 Italia.

Tutti i clienti potranno quindi mettersi in contatto con un operatore per informazioni e richieste specifiche di assistenza. Scopriamo insieme come funziona il nuovo servizio.

WindTre mette a disposizione il servizio di assistenza tramite WhatsApp anche agli ex clienti 3 Italia

Il nuovo operatore unico WindTre ha iniziato recentemente ad offrire la propria assistenza chat tramite l’applicazione di messaggistica WhatsApp anche gli ex clienti del brand 3 Italia. Quest’ultimi infatti, stanno ricevendo degli SMS dall’operatore che li invita a ricercare aiuto nel nuovo canale. Inizialmente l’assistenza veniva offerta esclusivamente con la numerazione +39 3880000159, corrispondente appunto all’account WhatsApp Business ufficiale di WindTre.

Il servizio era inoltre offerto solo per numeri di rete mobile, mentre adesso il cliente potrà scegliere se richiedere assistenza sul fisso o sul mobile. Come anticipato anche precedentemente, l’operatore ha esteso la propria assistenza anche ai clienti dell’ex brand 3 Italia, con il numero dedicato +39 3930000159 per parlare con un operatore tramite la chat di WhatsApp.

In questo modo anche i clienti che utilizzano ancora il sistema dell’ex brand 3 Italia, potranno richiedere assistenza, per conoscere lo stato delle proprie offerte, per informazioni sulla propria linea e per eventuali problemi nell’utilizzo della SIM Card. Se proviamo a scrivere ad uno dei numeri sopra indicati, il bot di Whatsapp Business apre la conversazione chiedendo per quale numero si richiede assistenza. In seguito, il cliente dovrà comunicare se il suo contratto è attivo o meno e a questo punto si potrà continuare a parlare con un operatore.