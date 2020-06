I numeri quotidiani della Protezione Civile dicono che in Italia l’emergenza Covid ha superato la sua fase critica. Nonostante una netta riduzione per la diffusione del virus, però, nel nostro paese rimangono alcune norme restrittive che coinvolgono tanto il campo del lavoro quanto quello della didattica. In questo senso, le offerte di Vodafone per la solidarietà digitale sono ancora oggi molto apprezzate dagli utenti.

Vodafone, internet senza limiti per chi lavora e studia in videoconferenza

Una delle promozioni più importanti del momento per il gestore inglese è la Vodafone Pass Smart Meeting. Gli utenti avranno a disposizione Giga senza limiti e soprattutto gratuiti per il traffico internet su servizi ed app di videoconferenze.

Il pacchetto della Pass Smart Meeting garantisce quindi navigazione illimitata sulle principali piattaforme di genere. Tra i titoli compatibili con l’offerta di Vodafone è possibile annoverare Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom.

Dal momento dell’attivazione, l’iniziativa ha una validità massima di tre mesi. Nei novanta giorni promozionali, ovviamente, non sono previsti costi extra rispetto alla propria promozione base. Allo stesso tempo, una volta concluso il periodo promozionale l’offerta sarà disabilitata in maniera automatica, senza quindi possibilità di rinnovo.

Vodafone sta coinvolgendo una platea molto ampia con questa sua iniziativa. Gli utenti che sono interessati possono verificare la disponibilità della promozione collegandosi direttamente sull’app ufficiale del gestore, nella propria Area Personale. Ulteriore metodo di attivazione è la risposta affermativa alla campagna di SMS informativi del gestore. Ad oggi l’offerta Pass Smart Meeting è disponibile a tempo indeterminato.