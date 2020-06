Vodafone si prepara a vivere un’estate da grande protagonista. Il provider britannico vuol offrire a tutto il pubblico dei futuri abbonati una serie di iniziative molto vantaggiose. Come da prassi, la maggior parte delle nuove offerte di Vodafone è riservata a quegli utenti che effettuano la richiesta di portabilità da altro numero.

Vodafone, sino a 50 Giga di internet con queste due nuove offerte

La migliore promozione di Vodafone può essere sempre considerata la Special 50 Giga. Gli abbonati che scelgono di sottoscrivere questa promozione avranno a loro disposizione minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili. A tutto ciò si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G e 4,5G. Il costo per il rinnovo della ricaricabile si attesta sui 7,99 euro. In base alle attuali condizioni, l’iniziativa è rivolta agli utenti che effettuano la portabilità da Iliad e da altri operatori virtuali.

La principale alternativa a Special 50 Giga si chiama Special 40 Giga. In questo caso, oltre alle telefonate illimitate verso le linee nazionali, i clienti potranno utilizzare 40 Giga per navigare in internet. Il prezzo della promozione è di 6,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nell’uno che nell’altro caso, in aggiunta al costo di rinnovo mensile, i nuovi clienti di Vodafone dovranno elargire 10 euro come spese di attivazione e spese di rilascio per la SIM. Le due promozioni sono classiche offerte winback e pertanto potrebbero variare a livello regionale. In alcuni bundle e per alcuni provider di provenienza, ad esempio, sono previsti anche gli SMS illimitati inclusi nel prezzo.