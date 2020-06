Vodafone, ecco la pazzia del mese di Giugno, in arrivo un’offerta che promette agli utenti la possibilità di attivare 70 giga di traffico dati al mese, ricevendo nel contempo 50 giga completamente gratis da poter utilizzare per navigare in rete sia in Italia che all’estero.

La promozione oggetto dell’articolo prende il nome di Vodafone Special 20, nasce e viene distribuita sottoforma di operator attack, attivabile quindi dai soli uscenti da Iliad e da uno dei tantissimi operatori virtuali attualmente presenti sul mercato italiano della telefonia mobile. La portabilità, come per ogni altra soluzione dello stesso tipo, è obbligatoria, con il corrispettivo pagamento di un contributo fisso di 10 euro circa per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: la promozione è incredibile

Tutto questo per mettere le mani su una promozione davvero incredibile, al suo interno infatti si trovano di base 20 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti e SMS senza limiti da poter utilizzare liberamente verso ogni utente sul territorio nazionale.

Il prezzo è di soli 9,99 euro al mese, da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM acquistata; per rendere la soluzione ancora più accattivante agli occhi dei consumatori, Vodafone ha pensato di aggiungere 50 giga di traffico dati gratis, in questo modo si raggiunge la cifra incredibile di 70 giga al mese da poter utilizzare liberamente sia in Italia che all’estero.

Il bonus è da considerarsi aggiuntivo, di conseguenza l’utente riceverà un messaggio testuale ad ogni rinnovo che confermerà l’attivazione dei 50 giga gratis, si andranno ad aggiungere ai 20 giga di base.