Il mondo di GTA 5, e più in generale di tutti i Grand Theft Auto, non sarebbe lo stesso senza la possibilità di inserire gli ormai famosi trucchi. Il mondo pullulato di gang e malaffare è di sicuro uno dei titoli più iconici delle console degli ultimi anni; già a partire dal terzo capitolo, ambientato nella città fittizia di Liberty City caricatura della vera New York City.

Controprova di ciò la continua attività che continuano a registrare i server della modalità online, ancora gremiti malgrado il lancio sia avvenuto ormai ben sette anni fa. GTA rappresenta un punto di svolta nella storia dei videogame, con l’introduzione di temi più adulti come le droghe, la prostituzione, il mondo della criminalità organizzata.

Tutti i trucchi di GTA 5

Fin dagli albori della Saga, la Rockstar Games, casa di produzione del marchio GTA, ha dato la possibilità a gli utenti di inserire codici per sbloccare varie possibilità; questa volta, come nel capitolo precedente il sistema dei trucchi è inserito attivamente nel gameplay, per di più con un metodo interessante per permettere al giocatore di attivarli. Affinché un cheat si attivi, va composto sullo smartphone di uno dei protagonisti un codice numerico, proprio come se si volesse effettuare una telefonata.